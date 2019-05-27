بالصور.. أمير عسير يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلَّد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي، وذلك بعد صدور الموافقة السامية بترقيتهم.

وشملت الترقيات كلًا من: مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة عسير العميد محمد بن عبدالله القرني، ومدير شرطة محافظة محايل العميد صالح بن محمد بن دلبوح، ومدير شرطة محافظة سراة عبيدة العميد مهدي بن أحمد المجردي، ومدير شرطة محافظة خميس مشيط العميد حمد بن مانع آل منجم .

وهنأ أمير منطقة عسير الجميع بالثقة الملكية، مشيداً بجهودهم في مجال عملهم متمنياً لهم التوفيق .

من جهتهم، عبر الضباط عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، على هذه الثقة، سائلين الله أن يعينهم على خدمة الدين ثم الملك والوطن.