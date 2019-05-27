نائب وزير الحج والعمرة يتفقد مراكز الإرشاد بالمسجد الحرام

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مراكز الإرشاد التابعة للوزارة، بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة.

رافق مشاط، خلال جولته كل من: وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، والمشرف العام على التخطيط والتطوير بالوزارة الدكتور عمرو بن رضا المداح، وذلك في إطار الوقوف على سير الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن، ومواكبتها لتطلعات واحتياجات المعتمرين.

وتأتي أولوية خدمات مراكز الإرشاد في استقبال الشكاوى والاستفسارات العامة، وإرشاد التائهين من المعتمرين وإيصالهم إلى مساكنهم، واستقبال بلاغات المفقودين وإيصالهم لذويهم، وتوفير وجبات إفطار للصائمين، بالإضافة إلى الهدايا، والربط بين ضيوف الرحمن وكافة مقدمي الخدمات.

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كما تقوم مراكز الإرشاد بالتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار بمتابعة رحلات القدوم واستقبال المعتمرين وإيصالهم إلى مكان إقامتهم المعتمد، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة رحلات المغادرة وخصوصًا في وقت الذروة من العشر الأواخر من رمضان.

وتباشر المراكز التأكد من المواعيد المحددة للرحلات و التنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات، كما تقوم لجان الوزارة الميدانية بمتابعة تنفيذ شركات ومؤسسات العمرة للخطط التشغيلية وتوفير كافة احتياجات ضيوف الرحمن، وإيقاع المخالفات بحق الشركات المخالفة.

جدير بالذكر أن مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة مجهزة بكافة التقنيات الحديثة، ومرتبطة بعدد من الحاسبات والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في التعرف على معلومات وبيانات المعتمرين ومواقع سكنهم، فضلًا عن جميع المستلزمات الآلية والمكتبية التي تعين المشغلين على القيام بدورهم المطلوب، إضافة إلى توفير الأجهزة اللاسلكية في سبيل التجاوب بشكل أسرع وتقديم الخدمات الفورية.