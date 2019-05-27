إمارة مكة المكرمة تدعو المواطنين والمقيمين إلى اختيار أوقات مناسبة للعمرة

دعت إمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام في أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام. يأتي ذلك للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرّمة.

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