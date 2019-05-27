الجاسر مديرًا عامًا لتعليم القصيم

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف صالح بن عبدالله الجاسر، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وذلك اعتبارًا من 21-9-1440هـ وحتى 26-10-1441هـ، ويمارس مهام والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات .

ويعتبر الجاسر من الكوادر الوطنية التعليمية التي أسهمت في تطوير التعليم بمنطقة القصيم؛ حيث تقلَّد عددًا من المناصب بإدارة التعليم بالمنطقة، والتي كان آخرها تعيينه نائبًا لمدير التعليم بالقصيم قبل أن يصدر قرار وزير التعليم بتكليفه مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعليم.