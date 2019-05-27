هيئة السوق المالية تعتمد لائحة حوكمة الشركات المعدّلة

​​​​اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، لائحة حوكمة الشركات المعدلة، في ضوء التعديلات بشأن نظام الشركات بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/79) الصادر في 25 يوليو من العام 2018.

وسُيعمل باللائحة المعدلة ابتداءً من تاريخ نشرها، حيث تأتي التعديلات تحقيقاً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بتعزيز الثقة ورفع مستوى الحوكمة في السوق المالية.

ومن أبرز التعديلات التي تمت على اللائحة، تعديل المادة 46 منها، التي نصت في فقرتها الثالثة (بعد التعديل) على أن: «يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفق معايير تصدرها الجمعية العامة – بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- وتُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي».

ويهدف التعديل إلى بيان صلاحية الجمعية العامة في الموافقة على إصدار معايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وهي المعايير التي اقترحها مجلس الإدارة.

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وأوضح وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم، أن التعديل على لائحة حوكمة الشركات يتسق مع تعديل المادة 72 من نظام من الشركات المعدلة بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/79)؛ مشيرًا إلى أن التعديل أتاح للجهات المختصة وضع ضوابط لاشتراك عضو مجلس الإدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله.

وتابع بالغنيم، أن الهيئة راعت عند تعديل المادة 46 من اللائحة حماية حقوق المساهمين وصلاحيات الجمعية العامة؛ إذ أسند التعديل للجمعية العامة حق إصدار معايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله إلى الجمعية العامة بناءً على مقترح مجلس الإدارة؛ وذلك ليتسنى للجمعية العامة الاطلاع على هذه المعايير ومراجعتها والتقرير في مدى ملاءمتها لطبيعة أعمال الشركة.

وتأتي هذه التعديلات بعد دراسة الهيئة لجميع الآراء والملاحظات التي تلقتها خلال مرحلة استطلاع مرئيات المهتمين والعموم والخاصة بلائحة حوكمة الشركات؛ إذ تلقت الهيئة العديد من الملاحظات والمقترحات من العموم بهذا الخصوص في الفترة بين 2018/11/19م - 2018/12/19​م.

ووجهت الهيئة الشكر لجميع من ساهم بآرائه وملاحظاته خلال فترة استطلاع مرئيات العموم.