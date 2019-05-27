المجلس العربي للطفولة والتنمية يحتفل بتسليم جائزة الملك عبدالعزيز البحثية

فرص متكافئة
أشار البيلاوي إلى أن الجائزة خصصت موضوع الدورة الأولى حول «التنشئة على المواطنة» لتفعيل المواطنة النشطة التي تقوم على أسس توفير فرص متكافئة وبناء قدرات الأطفال واليافعين لتمكينهم من استغلال هذه الفرص، مبينا أنه تنافس خلال هذه الدورة من الجائزة 87 بحثا تقدم بها 108 باحثين من 11 دولة عربية، وفاز بجوائزها التي تبلغ 20 ألف دولار أميركي 18 باحثا من 7 دول عربية، وهي المملكة العربية السعودية والجزائر وسورية وفلسطين ومصر والمغرب واليمن.
ونوه البيلاوي أن الجائزة تهدف إلى تعميق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة بما يخدم قضايا تنمية المجتمعات العربية ومواجهة التحديات، ودعم وتحفيز الباحثين المنشغلين بقضايا الطفولة في البلدان العربية، وتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأهمية بالطفل وتنشئته من خلال البحوث المقدمة.
وسيتم خلال الاحتفالية الإعلان عن موضوع الدورة الثانية من الجائزة، الذي يمثل أحد الموضوعات المهمة المتعلقة بقضايا الطفولة في دوت الخليج العربي، وذلك من أجل التفعيل الفكري والبحثي حولها.
- 87 بحثا تنافست في الدورة الأولى
- 108 باحثين
- 11 دولة عربية مثلها الباحثون
- 20 ألف دولار قيمة الجائزة
- 18 باحثا فازوا
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