18.7 مليون ريال مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 18.747.460 ريالا، لـ627 من منسوبي ديوان المراقبة العامة، وذلك لتميّزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1439/‏ 1440، الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، أو تصحيح بعض المعالجات المحاسبية والحيازات المالية. وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو 17.328 مليار ريال.

سند قانوني

تأتي هذه الموافقة السامية الكريمة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقا لنص المادة 26 من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 9) وتاريخ 11/‏ 2/‏ 1391 التي تقضي بأن «لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق».

كما أن هذه الموافقة الكريمة تمثل دعما قويا للنتائج الإيجابية التي يحققها الديوان في الأنشطة الرقابية المتعددة التي يمارسها، وفقا لاختصاصاته النظامية في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتأكيدا لأهمية ما يؤديه من أدوار في الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كل أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها؟

دعم

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بهذه المناسبة، رفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري -باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة- الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على تفضله بالموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية.

- 18.74 مليون ريال إجمال المكافأة

- 627 الموظفون المستفيدون

- 17.328 مليار ريال مجموع المبالغ التي كشف عنها منسوبو الديوان