بلدي الرياض يطالب بتوسعة مخرجي 26 و27

وأوصى أعضاء المجلس في تقرير الجولة الميدانية بضرورة إيجاد معالجة سريعة لتحسين الانسيابية المرورية للمخرجين، نظرا لكونهما مدخلين رئيسين لعدد من الأحياء الحديثة في غرب الرياض.
وعقب هذه الجولة الميدانية رفع المجلس البلدي لمدينة الرياض توصياته إلى وزارة النقل بحكم الاختصاص للاطلاع على ما تضمنه تقرير المجلس، والعمل على معالجة الوضع القائم وتسهيل الحركة المرورية.
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