الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها بحائل

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة حائل أمس تقديم خدماتها في موقعين، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة «نأتي إليك» والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم. وتواجدت الوحدة أمس في الإدارة العامة لخدمات المياه (خدمة العملاء) بمنطقة حائل لتقديم خدماتها للرجال، فيما تتواجد اليوم في مقر ديوان المراقبة العامة لتقديم خدماتها لمنسوبيه.
وتقدم الوحدة خدمات السجل المدني من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، وإصدار سجل الأسرة، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية (الزواج-الطلاق-الوفاة) وطباعة شريحة البيانات «البرنت».
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