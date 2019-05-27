جامعة المؤسس تستحدث برنامجي البكالوريوس في اللغة الصينية وصناعة الأزياء

وتأتي خطوة الجامعة في استحداث برنامج بكالوريوس اللغة الصينية، بناء على اتفاق المملكة مع الصين على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في جميع المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات السعودية، وذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة الصينية بكين، مما يتطلب تأهيل كوادر وطنية، وبما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يضمن تحقيق نافذة للتواصل والاستفادة من الشراكات الإستراتيجية مع أحد أهم الكيانات الاقتصادية العالمية. في حين أقر المجلس مسار بكالوريوس صناعة الأزياء لفئة الطالبات ذوات الإعاقة السمعية استجابة لمتطلبات سوق العمل.
وفي سياق متصل، أنهت الجامعة إجراءات تسكين الطلاب والطالبات المجتازين للسنة التحضيرية في الكليات والتخصصات الجامعية، وذلك بعد اجتياز المعايير التي حددتها عمادة القبول والتسجيل لتسكين الطلاب حسب اختيارهم ورغبتهم، والمشتملة على اجتياز جميع المتطلبات الدراسية للسنة التحضيرية بنجاح، واستيفاء الشروط الخاصة التي تحددها الكليات. ووفقا لتلك المعايير، تتم مرحلة التسكين حسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.
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