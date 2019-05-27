بلدية الكهفة بحائل تنفذ حملة الرقابة البلدية

نفذت إدارة صحة البيئة في بلدية مدينة الكهفة بحائل ممثلة في قسم الرقابة الصحية، جولات ميدانية شاملة ومكثفة على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة في كل من مدينة الكهفة والقرى التابعة لها، في إطار تعزيز برنامج الحملة الرقابية الصحية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا تحت شعار (#حملة_الرقابة_البلدية)، والتي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، إضافة إلى التأكيد على دور كل من الوزارة وأمانات وبلديات المملكة وسعيهم الدائم للحفاظ على سلامة الغذاء المتداول في المطاعم وخلوها من الأمراض.

ورصد قسم الرقابة الصحية في بلدية الكهفة خلال هذه الجولة عددا من المخالفات، كما تم مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتغريم المحلات، كما دونت إدارة صحة البيئة عددا من الملاحظات سواء على مستوى النظافة أو اللبس أو البطاقات الصحية في عدد من المنشآت الغذائية والمحلات والمطاعم، وتم أخذ تعهدات وإنذارات على العمالة بتحسين الملاحظات والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال مدير قسم صحة البيئة ببلدية الكهفة الدكتور فهد الدحيلي، إن هذه الجولات الميدانية تتواصل بشكل منتظم على المحلات التجارية والمطاعم ومراكز الخدمات المتنوعة لتقييم مستوى النظافة وتحسين بعض الملاحظات، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري، الذي وجّه بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على المحلات المرتبطة بصحة المواطن والمقيم وتفعيل حملة الرقابة البلدية.