ورصد قسم الرقابة الصحية في بلدية الكهفة خلال هذه الجولة عددا من المخالفات، كما تم مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتغريم المحلات، كما دونت إدارة صحة البيئة عددا من الملاحظات سواء على مستوى النظافة أو اللبس أو البطاقات الصحية في عدد من المنشآت الغذائية والمحلات والمطاعم، وتم أخذ تعهدات وإنذارات على العمالة بتحسين الملاحظات والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وقال مدير قسم صحة البيئة ببلدية الكهفة الدكتور فهد الدحيلي، إن هذه الجولات الميدانية تتواصل بشكل منتظم على المحلات التجارية والمطاعم ومراكز الخدمات المتنوعة لتقييم مستوى النظافة وتحسين بعض الملاحظات، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس بلدية الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري، الذي وجّه بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على المحلات المرتبطة بصحة المواطن والمقيم وتفعيل حملة الرقابة البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الكهفة بحائل تنفذ حملة الرقابة البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.