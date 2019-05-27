السعودية اليوم / بلدية المجاردة تدشن مبادرة حسن الوفادة



محايل 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

دشنت بلدية محافظة المجاردة اليوم, مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير" ، بحضور منسوبي البلدية, وذلك بمقر البلدية .

وأوضح رئيس بلدية المجاردة عايض بن إبراهيم المحجاني أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير ومتابعة من أمين المنطقة, مشيرًا إلى أن جميع المواقع قد تزينت بمبادرة حسن الوفادة حيث تم تركيب شاشات الإلكترونية تحمل مبادرة حسن الوفادة.

وأشار إلى أنه تم وضع الملصقات على المركبات التابعة للبلدية واللوحات الترحيبية بالمحافظة واللوحات الدعائية, مبينًا أنه سيتم تخصيص رقم جوال خاص بحسن الوفادة للاستفسارات من المواطن أو المقيم وذلك بهدف الوصول للمواقع السياحية بالمحافظة.

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21:40ت م

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