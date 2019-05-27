السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة



الدمام 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له.

ورحب سموه بالسفير الأمريكي, مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين المملكة العربية

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبّر جون أبي زيد عن بالغ سعادته وسروره بزيارة المنطقة الشرقية ، مقدمًا شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الحفاوة وحسن الاستقبال .

// انتهى //

21:04ت م

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الدمام 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له.ورحب سموه بالسفير الأمريكي, مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية ، والولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهته عبّر جون أبي زيد عن بالغ سعادته وسروره بزيارة المنطقة الشرقية ، مقدمًا شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الحفاوة وحسن الاستقبال .// انتهى //21:04ت م0178

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