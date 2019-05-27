السعودية اليوم / أمانة تبوك تتلف ما يزيد عن 4 آلاف كجم من المواد الغدائية الفاسدة



تبوك 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

تمكنت أمانة منطقة تبوك ممثلة في الإدارة العامة للأسواق وفي ظل جهودها المتواصلة ضمن حملة الرقابة البلدية من ضبط مايزيد على (4آلاف)كجم من الفواكه المستوردة والخضروات والتمور والأسماك الفاسدة في عدد من منشئآت السوق المركزي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأسواق عبدالعزيز العطوي بأنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط شاحنة نقل بضائع تحمل (2450) كجم من البصل الفاسد قبل تنزيله في أحد مستودعات السوق المركزي تمهيداً لبيعه، مبيناً بأنه تم إتلاف كامل الكمية وإغلاق المستودع المخالف وحجز السيارة.

وأكد العطوي أن مراقبي الأمانة تمكنوا من ضبط(4)منشئآت مخالفة في صالة أسماك السوق المركزي وذلك لعرضها أسماك فاسدة للبيع، حيث تم مصادرة وإتلاف(129)كجم من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك? كما تم مصادرة وإتلاف (175)كجم من التمور الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في صالة بيع التمور.

?واختتم العطوي حديثه مبيناً بأنه تم على إثر ذلك إغلاق مستودع بالإضافة إلى (7) منشئآت مخالفة? وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق جميع المخالفين.

وفي ذات السياق ضبط مختبر الأمانة البيئي التابع لأمانة منطقة تبوك (43) صندوقاً تزن مايزيد على(258) كجم من الخيار لوجود بقايا مبيدات حشرية .. حيث تم مصادرتها وإتلاف كامل الكمية قبل دخولها للسوق المركزي.

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19:58ت م

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