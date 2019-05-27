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2019-05-27 مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة متابعات الخليج 365 - واس أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار.









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