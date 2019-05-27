انقلاب دباب بسبب السرعة الزائدة على طريق أحد رفيدة – أبها

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

تعرّض صاحب دراجة نارية، دباب، لحادث سير مساء أمس على طريق الملك عبدالله السريع الرابط بين أحد رفيدة وأبها نتيجة لسرعته الزائدة؛ مما جعله يفقد السيطرة على دراجته النارية ليرتطم بمركبة صغيرة من الخلف كانت تسير بنفس الاتجاه.

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وتسبّب الحادث في ببعض الإصابات الخفيفة لقائد الدراجة النارية حيث باشر الهلال الأحمر الحادث وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويلاحظ انتشار هذه الدراجات بشكل كبير في منطقة عسير واستخدامها بشكل خاطئ في التجاوزات والسرعة الزائدة على الطرق السريعة مما يشكل خطراً على أصحابها، وكذلك يسبب إرباكاً لأصحاب المركبات على الطرق السريعة لقيامهم بالتجاوز من يسار الطريق ويمينه بسرعة جنونية.