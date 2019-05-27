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معنوياتهم فوق هام السحب.. فايز المالكي ينقل جانبًا من بطولات الحد الجنوبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
بمعنويات مرتفعة تُؤكد ثقتهم بالله، والنصر القريب عبر العديد من الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي عن فخرهم واعتزازهم بما يقومون به وما يقدمونه من تضحيات.
الفنان فايز المالكي اصطحب كاميرا هاتفه الجوال، وقام بزيارة عدة نقاط على الحد الجنوبي وثّق فيها عمليات القتال واستطلع أراء عدد من أبطال الحد الجنوبي حول سير العمليات في الميدان.
وعبّر كل المرابطين الذين التقاهم المالكي عن تفائلهم وثقتهم بالنصر، مؤكدين أنهم لا ينقصهم شيء سوى دعوات المخلصين من أبناء هذا البلد الأمين.
وعلّق المالكي على أحد المقاطع بالقول : “هذا الضابط أبهرني هو وزملاؤه أبطال الحد .. رابطة جأش ومرجلة ودفاع عن الوطن أسأل الله أن ينصركم ويبارك فيكم ويسدد رميكم هنيئًا لنا برجال أمثالكم عاهدوا الله على حماية العباد والبلاد.
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