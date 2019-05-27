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منع دخول مركبات الأجرة وسيارات أوبر إلى المنطقة المركزية بمكة المكرمة

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2019-05-27

منع دخول مركبات الأجرة وسيارات أوبر إلى المنطقة المركزية بمكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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منعت هيئة النقل العام مركبات الأجرة، ومركبات التوجيه عبر التطبيقات إلى المنطقة المركزية في مكة المكرمة؛ وذلك لتفادي الازدحام في العشر الأواخر من رمضان.

وقالت الهيئة في تنويه هام لقائدي مركبات الأجرة، ومركبات التوجيه عبر التطبيقات في العاصمة المقدسة : يتمّ نقل الركاب إلى أقرب محطة  نقل عام، وعدم الوصول إلى المنطقة المركزية ابتداء من ٢٣ رمضان ١٤٤٠هـ، وإشعار الركاب بذلك قبل تقديم الخدمة.





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