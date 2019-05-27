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السعودية تُدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في الموصل بالعراق

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2019-05-27

السعودية تُدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في الموصل بالعراق

متابعات الخليج 365 - واس

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات بسرعة شفاء المصابين، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.





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