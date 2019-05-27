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فيديو مؤثر .. رسالة جندي مرابط على الحد الجنوبي قبل الإفطار
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبّر جندي من أبطال الحد الجنوبي عن فخره واعتزازه بالدفاع عن أرض المملكة والذود عن حياض الدين الإسلامي.
ووصف الجندي مشاعره حول ما يراه من بطولات وتضحيات على الحد الجنوبي مؤكدًا أنه لولا إصابته التي أصيب بها في ميدان العز والشرف لما ترك الميدان لحظة.
وبرُوح معنوية مرتفعة وابتسامة لا تفارق وجهه أكّد أن الوطن يستحق التضحية والدفاع عنه وتقديم كل غالٍ ونفيسٍ فِداء له.
وأكّد الجندي أنهم يحاربون عدوًا جبانًا، وأن النصر إن شاء الله حليفهم في الأجل القريب.
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