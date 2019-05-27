وفاة العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

توفي العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، ومن المقرر أن يصلي عليه غدا الثلاثاء في الرياض.

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ويعد الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد واحدًا من الفقهاء السعوديين، وتخرج على يديه معظم مشايخ المملكة.

درس الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد في كلية الشريعة بالأزهر، عمل مدرسًا في مصر لمدة 10 سنوات، ثم عيِّن مدرسًا في معهد بريدة العلمي بعد انتقاله إلى السعودية، ثم مدرسًا بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض.

وانتقل إلى المدينة المنورة ودرس في الجامعة الإسلامية عام 1382 هـ، وأمَّ المصلين بالمسجد النبوي في شهر رمضان في صلاة التهجد عام 1406 هـ وعام 1408 هـ، ودرس بالمسجد النبوي تفسّير القرآن العظيم لمدة 14 عامًا.