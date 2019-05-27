شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تُدين تفجيرا إرهابيا استهدف سوقًا في الموصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات بسرعة شفاء المصابين، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.



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