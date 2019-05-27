نائب وزير الحج والعمرة يتفقد مراكز الإرشاد بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، والمشرف العام على التخطيط والتطوير بالوزارة الدكتور عمرو بن رضا المداح، وذلك في إطار الوقوف على سير الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن، ومواكبتها لتطلعات واحتياجات المعتمرين.

Advertisements

وتأتي أولوية خدمات مراكز الإرشاد في استقبال الشكاوى والاستفسارات العامة، وإرشاد التائهين من المعتمرين وإيصالهم إلى مساكنهم، واستقبال بلاغات المفقودين وإيصالهم لذويهم، وتوفير وجبات إفطار للصائمين، بالإضافة إلى الهدايا، والربط بين ضيوف الرحمن وجميع مقدمي الخدمات.

كما تنسق مراكز الإرشاد مع إدارة الوزارة بالمطار لمتابعة رحلات القدوم واستقبال المعتمرين وإيصالهم إلى مكان إقامتهم المعتمد، و التأكد من توفر جميع سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين، خصوصا في وقت الذروة من العشر الأواخر من رمضان، و التأكد من المواعيد المحددة للرحلات والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار، في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات، كما تتابع لجان الوزارة الميدانية تنفيذ شركات ومؤسسات العمرة للخطط التشغيلية وتوفير احتياجات ضيوف الرحمن كافة، وإيقاع المخالفات بحق الشركات المخالفة.

الجدير بالذكر أن مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة مجهزة بجميع التقنيات الحديثة، ومرتبطة بعدد من الحاسبات والأنظمة والتطبيقات الالكترونية التي تسهم في التعرف على معلومات وبيانات المعتمرين ومواقع سكنهم، كما زودت المراكز بجميع المستلزمات الآلية والمكتبية التي تعين المشغلين على القيام بدورهم المطلوب، إضافة إلى توفير الأجهزة اللاسلكية في سبيل التجاوب بشكل أسرع وتقديم الخدمات الفورية.