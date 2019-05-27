، بسبب دعم الإرهاب.. صرخات إيطالية تطالب الحكومة بمحاسبة تميم وأزلامه ،

محمد بن مسعود - الدمام - نائب برلماني: النظام القطري مول مساجد ومؤسسات دينية لنشر الفكر المتطرف

لا تزال الاتهامات الأوروبية تلاحق النظام القطري، لتفضح تمويله ودعمه المتواصل للجماعات الإرهابية ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل في قارة أوروبا ومختلف دول العالم، حيث وصلت أصداء هذه الملاحقة مؤخرًا إلى إيطاليا.

نائب في البرلمان الإيطالي فضل عدم ذكر اسمه, اتهم النظام القطري بدعم الإرهاب في سوريا وليبيا وجميع البلدان العربية مالياً ولوجيستياً من خلال أموال ضخمة تم إرسالها للمليشيات الإرهابية من أجل تحقيق مخطط مرسوم بإثارة الفوضى التي من شأنها زعزعة الاستقرار وهدم وتخريب الدول.

ووفق ما نقلته مباشر قطر النائب الإيطالي أكد أن النظام القطري قام بتمويل مساجد ومؤسسات دينية في إيطاليا لنشر الفكر المتطرف، الأمر الذي ألقى بظلاله على اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، مهاجمًا الحكومة الإيطالية التي صمتت على سياسات النظام القطري المشبوهة في إيطاليا, موضحًا أنه من خلال مؤسسة قطر الخيرية يعمل تنظيم الحمدين على تمويل ونشر الإرهاب في القارة الأوروبية عبر دول عديدة أبرزها بولندا، وأوكرانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.

النائب الإيطالي طالب بضرورة محاسبة النظام القطري ومؤسسته التي تعمل متخفية تحت ستار العمل الخيري على جرائمها بحق القارة الأوروبية بوجه عام وإيطاليا على نحو خاص، مضيفًا أن الستار الذي يتخفى من ورائه تنظيم الحمدين أصبح اليوم مكشوفًا للجميع، فالادعاءات التي يروج لها تميم بن حمد التي تتعلق بخدمة المشروعات الإنسانية لا أساس لها من الصحة، فالأمر كله يتعلق بأن هذه المشروعات غطاء لتحركاته المشبوهة في كثير من الدول.