، "آل الشيخ" يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم الأفلاج ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة مديرًا لتعليم الأفلاج.
وكان آل مغيرة قد اهتم برفع مستوى التحصيل الدراسي منذ توليه منصب مدير التعليم بالأفلاج العام الماضي، وقف من خلال زياراته اليومية على كافة مدارس المحافظة وتابع عن كثب مستويات الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية.
كما أحدثت إدارة تعليم الأفلاج جائزة التميز لنشر روح التنافس بين منسوبي التعليم والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان في الميدان التربوي، كذلك عمل آل مغيرة على جدولة اجتماعات بين منسوبي الإدارة تحت مسمى 50 دقيقة للتعلم لمناقشة خطط تطوير العمل التربوي والإداري.
ولقي خبر تميد تكليف آل مغيرة ترحيباً من أهالي الأفلاج، متطلعين منه لمواصلة العمل على تطوير التعليم بالمحافظة.
"آل الشيخ" يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم الأفلاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة مديرًا لتعليم الأفلاج.
وكان آل مغيرة قد اهتم برفع مستوى التحصيل الدراسي منذ توليه منصب مدير التعليم بالأفلاج العام الماضي، وقف من خلال زياراته اليومية على كافة مدارس المحافظة وتابع عن كثب مستويات الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية.
كما أحدثت إدارة تعليم الأفلاج جائزة التميز لنشر روح التنافس بين منسوبي التعليم والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان في الميدان التربوي، كذلك عمل آل مغيرة على جدولة اجتماعات بين منسوبي الإدارة تحت مسمى 50 دقيقة للتعلم لمناقشة خطط تطوير العمل التربوي والإداري.
ولقي خبر تميد تكليف آل مغيرة ترحيباً من أهالي الأفلاج، متطلعين منه لمواصلة العمل على تطوير التعليم بالمحافظة.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
08:46 PM
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارًا يقضي بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة مديرًا لتعليم الأفلاج.
وكان آل مغيرة قد اهتم برفع مستوى التحصيل الدراسي منذ توليه منصب مدير التعليم بالأفلاج العام الماضي، وقف من خلال زياراته اليومية على كافة مدارس المحافظة وتابع عن كثب مستويات الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية.
كما أحدثت إدارة تعليم الأفلاج جائزة التميز لنشر روح التنافس بين منسوبي التعليم والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان في الميدان التربوي، كذلك عمل آل مغيرة على جدولة اجتماعات بين منسوبي الإدارة تحت مسمى 50 دقيقة للتعلم لمناقشة خطط تطوير العمل التربوي والإداري.
ولقي خبر تميد تكليف آل مغيرة ترحيباً من أهالي الأفلاج، متطلعين منه لمواصلة العمل على تطوير التعليم بالمحافظة.
، "آل الشيخ" يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير تعليم الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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