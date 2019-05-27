- 1/2
- 2/2
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تأثر أجزاء متفرقة من طريق الرياض - ظلم برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
ودعا المركز مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر، حيث أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة.
يذكر أن الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة تشهد هذه الأيام حركة مرورية كثيفة من المعتمرين والزوار، ومنها طريق الرياض - ظلم إلى مكة المكرمة.
"911" يدعو مرتادي طريق "الرياض - ظلم" للحذر: أتربة وغبارفهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-27
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تأثر أجزاء متفرقة من طريق الرياض - ظلم برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
ودعا المركز مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر، حيث أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة.
يذكر أن الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة تشهد هذه الأيام حركة مرورية كثيفة من المعتمرين والزوار، ومنها طريق الرياض - ظلم إلى مكة المكرمة.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
08:44 PM
قال: أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة
نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تأثر أجزاء متفرقة من طريق الرياض - ظلم برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
ودعا المركز مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر، حيث أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة.
يذكر أن الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة تشهد هذه الأيام حركة مرورية كثيفة من المعتمرين والزوار، ومنها طريق الرياض - ظلم إلى مكة المكرمة.
، "911" يدعو مرتادي طريق "الرياض - ظلم" للحذر: أتربة وغبار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "911" يدعو مرتادي طريق "الرياض - ظلم" للحذر: أتربة وغبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.