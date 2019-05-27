محمد بن مسعود - الدمام - قال: أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تأثر أجزاء متفرقة من طريق الرياض - ظلم برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار. ودعا المركز مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر، حيث أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة.

يذكر أن الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة تشهد هذه الأيام حركة مرورية كثيفة من المعتمرين والزوار، ومنها طريق الرياض - ظلم إلى مكة المكرمة. "911" يدعو مرتادي طريق "الرياض - ظلم" للحذر: أتربة وغبار فهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-27 نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تأثر أجزاء متفرقة من طريق الرياض - ظلم برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار. ودعا المركز مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر، حيث أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة.

يذكر أن الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة تشهد هذه الأيام حركة مرورية كثيفة من المعتمرين والزوار، ومنها طريق الرياض - ظلم إلى مكة المكرمة. Advertisements 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 08:44 PM قال: أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة قال: أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تأثر أجزاء متفرقة من طريق الرياض - ظلم برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار. ودعا المركز مرتادي الطريق لأخذ الحيطة والحذر، حيث أدت الموجة لتدني مستوى الرؤية الأفقية خاصة من الحفي إلى العوجة.

يذكر أن الطرق المؤدية للعاصمة المقدسة تشهد هذه الأيام حركة مرورية كثيفة من المعتمرين والزوار، ومنها طريق الرياض - ظلم إلى مكة المكرمة. ، "911" يدعو مرتادي طريق "الرياض - ظلم" للحذر: أتربة وغبار ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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