محمد بن مسعود - الدمام - قالت: القوة الخاصة اشتبهت به وتبين أنه معتمر آسيوي في العقد الخامس نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام . وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية . مصادر "الخليج 365": لا صحة لشائعة فيديو السيدة التي ترتدي إحرامًا داخل الحرم هادي العصيمي الخليج 365 2019-05-27 نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام . وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية . Advertisements 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 08:40 PM قالت: القوة الخاصة اشتبهت به وتبين أنه معتمر آسيوي في العقد الخامس قالت: القوة الخاصة اشتبهت به وتبين أنه معتمر آسيوي في العقد الخامس نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام . وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية . ، مصادر "الخليج 365": لا صحة لشائعة فيديو السيدة التي ترتدي إحرامًا داخل الحرم ،

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