- 1/2
- 2/2
نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام .
وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية .
مصادر "الخليج 365": لا صحة لشائعة فيديو السيدة التي ترتدي إحرامًا داخل الحرمهادي العصيمي الخليج 365 2019-05-27
نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام .
وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية .
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
08:40 PM
قالت: القوة الخاصة اشتبهت به وتبين أنه معتمر آسيوي في العقد الخامس
نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة المعلومات التي أشاعتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول قال إن سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام .
وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اشتبهت في المعتمر مساء أمس الأول، وبعد الكشف على هويته والتأكد منها اتضح أنه معتمر في العقد الخامس من العمر ومن إحدى الجنسيات الآسيوية .
، مصادر "الخليج 365": لا صحة لشائعة فيديو السيدة التي ترتدي إحرامًا داخل الحرم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الخليج 365": لا صحة لشائعة فيديو السيدة التي ترتدي إحرامًا داخل الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.