محمد بن مسعود - الدمام - إمارة مكة تدعو المواطنين والمقيمين إلى اختيار الأوقات المناسبة أثناء العمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-27 دعت إمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام في أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرّمة. 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 08:33 PM اخر تعديل 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 Advertisements 08:49 PM بهدف تجنب الزحام وللإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية بهدف تجنب الزحام وللإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية دعت إمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام في أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرّمة. ، إمارة مكة تدعو المواطنين والمقيمين إلى اختيار الأوقات المناسبة أثناء العمرة ،

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