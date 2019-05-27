محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت العملية عن مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة. وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار. الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل ميليشيا الحوثي في الحديدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27 أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة. وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار. Advertisements 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 08:24 PM أسفرت العملية عن مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية أسفرت العملية عن مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة. وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار. ، الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل ميليشيا الحوثي في الحديدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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