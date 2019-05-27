خلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقي البلاغ، تمكن رجال دوريات الأمن بحائل من إحباط عملية اختطاف طفلة سعودية (8 سنوات)، من أمام منزل عائلتها. وتفصيلا: تَلَقّت دوريات الأمن بحائل بلاغًا من مقيم عربي، يفيد باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بحي الوسيطاء بحائل وقت الإفطار أمس الأحد، بعد توقف سيارة فجأة وترجّل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها.

بعدها سارعت دوريات الأمن بالبحث، ورصدت سيارة تسير بسرعة عالية، على الدائري الغربي ويظهر على سائقها كثرة الحركة؛ فيما تظهر بعض الملامح من السائق والسيارة التي تم الإبلاغ عنها، وبالاقتراب منها اتضح وجود طفلة في المقعد الخلفي؛ فتمت متابعته، وبتضييق الخناق عليه على طريق “حائل- بقعاء”، وتمت السيطرة عليه.

ووفقاً لـ”سبق”، قال شهود عيان، إن أربعة من رجال دوريات الأمن بحائل، ترجلوا من دورياتهم بسرعة عالية، وقبضوا على السائق السعودي وحرروا الطفلة. وتم تسليم الطفلة لذويها؛ فيما تم إحالة السائق للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل القبض على سائق خطف طفلة سعودية من أمام منزل عائلتها في حائل.. والكشف عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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