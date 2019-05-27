بالصور: 8 وفيات وإصابتان خطيرتان إثر تصادم عنيف بين مركبتين تقلان أسرتين بالباحة

باشرت الجهات الأمنية والإسعافية في الباحة حـادث سير مروعا بين مركبتين تقلان أسرتين، نتج عنه 8 حالات وفاة وإصابتان حرجتان. وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي صالح الزهراني، إنه ورد بلاغ عن حـادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم الإثنين، وعليه تم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من إسعاف الصحة والقائد الميداني يحيى السياسي.

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود 10 إصابات بالموقع، وتم فرز الإصابات، وتمثلت بإصابتين حرجتين تم التعامل معهما إسعافياً ونقلهما لمستشفى المخواة العام، وثماني حالات وفاة بالموقع، ما بين رجال ونساء وطفلة.