بالصور: نقش تاريخي يعود لأكثر من ألف عام عُثر عليه في تيماء.. فما الذي كُتب فيه؟

كشف المواطن بندر الشمري، عن فحوى نقش ذي شكل إسلامي على إحدى الصخور، في تيماء، يعود إلى أكثر من ألف عام، بدا كالكلمات، وذلك خلال إحدى جولاته اليومية التي يقوم بها لحبه لهذا المجال منذ صغره.

وأوضح أن النقش يتضمن دعاء وطلب المغفرة لشخص اسمه حفص بن عمر، وأهل تيماء، حيث جاء في النص المنحوت: “اللهم اغفر لحفص بن عمر ولأهل تيماء أجمعين”، وتاريخه مذكور، شهر رمضان عام 108 هجرية، حينما كانت تنشط فيه حركة القوافل باتجاه مكة لأداء العمرة. وأضاف الشمري، الذي يتعاون مع هيئة السياحة، لـ “cnn عربية”، أن اسم من نحت النقش مذكور ويُدعى “هود بن ميسرة بن عمر”، وأن النقش تواجد على طرق القوافل القديمة، ومكتوب بالخط العربي غير المنقط، أو ما يُسمى “الخط الإسلامي المبكر.”