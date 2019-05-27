الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يثمِّن التجربة السعودية في ترسيخ الوسطيّة

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على أهمية الوسطية والاعتدال خاصة في ظل المخاطر التي تهدد العالم الإسلامي بسبب الغلو والفكر الضال، مشيداً بجهود المملكة في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة العثيمين، أمام المؤتمر الدولي حول «قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة» الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرّمة، اليوم، ويستمر حتى 29 مايو الجاري، ويحضره الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، والأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى .

وتقدّم العثيمين بأسمى آيات الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر الدولي المهم والذي يأتي امتداداً واستكمالاً لمواقف المملكة الواضحة والثابتة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي .

Advertisements

وقال العثيمين: «إن انحراف فكر بعض الجماعات في العالم الإسلامي عن منهج الوسطية والاعتدال اللذين رسخهما القرآن الكريم وأحكمتهما السنة النبوية الشريفة، يقف وراء حالة الفوضى والعنف التي تعصف بعدد من دول المنظمة»، مشيراً إلى أنه لا سبيل للعودة إلى الأمن والاستقرار إلا بإعادة ترسيخ قيم الوسطية وتنحية كل قيم الانحياز والتحيز والتشدد على مستوى الخطاب الديني وعلى مستوى الممارسة الدينية والاجتماعية .

وثمَّن العثيمين الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية في تعزيز مبدأ الوسطية وتنقية الإسلام من الأفكار المتطرفة، موضحًا أن المملكة اتخذت خطوات جريئة وسنّت سياسات حازمة وسحبت البساط عن مدعي التدين، وكشفت عن حجج التشدد ونزعت ما ظنه المتشددون غطاءً شرعياً أوهموا العوام .

وأضاف العثيمين، أن التجربة السعودية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال أصبحت محل تقدير دول العالم الإسلامي، تستفيد منها وتستنجد بها، لتؤكد بلاد الحرمين الشريفين أنها المرجع الموثوق في كل ما يتعلق بالإسلام .