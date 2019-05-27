بالصور.. أمانة منطقة عسير تغلق 5 مقاهٍ مخالِفة بأبها

أغلقت أمانة منطقة عسير خمسة مقاهٍ للشيشة بمدينة أبها، بعد ضبطها من قبل فرق الرقابة الصحية خلال جولاتها الدورية الاعتيادية.

وجاء الإغلاق لعدم مطابقة تلك المقاهي للاشتراطات الصحية الخاصة بلائحة المقاهي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وجود العديد من الملاحظات الصحية والبيئية عليها، مثل عدم التقيد بحصول العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تخولهم العمل في هذا النشاط، وانتهاء التراخيص النظامية، وكذلك عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقًا لما نصت عليه لائحة الرقابة الصحية، بجانب عدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين، مع تتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير.

وتأتي هذه الجولات الرقابية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ للوقوف على المقاهي المخالفة وإغلاقها، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي؛ وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة إلى المحافظة على البيئة، وما تشكله تلك المقاهي من تشويه للمظهر الحضاري لمدينة أبها، وحفاظًا على راحة المواطنين وسلامتهم.

وأكدت أمانة منطقة عسير أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المقاهي المخالفة في حال عدم التزامها بالتراخيص الممنوحة لها، وبالقوانين والأنظمة المتبعة، مشددةً على حرص أمانة منطقة عسير -ممثلة في أمينها الدكتور وليد الحميدي- على سلامة المواطن والمقيم، وأنه لا مجال للتهاون مع المخالفين.

