أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم يخضع لشروط معينة ولا يشمل كافة الوظائف.
وصرح بن بادي عبر حساب إمارة منطقة الرياض الرسمي على موقع التواصل «تويتر» بأنه بالنسبة لما أشير إليه وما لوحظ من كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين أبناء مكان آباء عند التقاعد أو عند تنازل الأب للابن عن الوظيفة، فإن التعميم الصادر بهذا الشأن يقصد «جميع الوظائف ما عدا وظائف رؤساء المراكز».
وكان وكيل إمارة الرياض، الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، قد وجه في الـ23 من مايو الجاري محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالالتزام بتوجيهات أمير منطقة الرياض، بعدم الرفع للابن على الوظيفة بدلًا عن والده سواء بتقاعده أو تنازله له.
وأكد التعميم على توجيه أمير الرياض، بأن «هذه الوظائف ليست بالتوارث، وإنما هي متاحة عند شغورها للأفضل والأجدر وبما يخدم العمل وفقًا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية لإنفاذ التوجيه الكريم».
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة الرياض: تعيين الأبناء مكان الآباء لا يشمل رؤساء المراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.