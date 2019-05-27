البيئة: 9 مصانع لإنتاج الأسمدة العضوية تدعم تطور قطاع الزراعة العضوية

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثنين، أن عدد مصانع إنتاج الأسمدة المسموح استخدامها في الزراعة العضوية والمنتَجة من المواد الطبيعية والكائنات الحية منذ إطلاق نشاط الزراعة العضوية قبل ثلاثة عشر عامًا؛ بلغ

تسعة مصانع في محافظات ومدن المملكة عمل القطاع الخاص على إنشائها وتطويرها لتلبي احتياجات القطاع الزراعي في جميع المناطق.

وأشارت وزارة البيئة إلى أن مصانع الأسمدة تعمل تحت إشرافها وضمن شروط ومواصفات معينة للوصول إلى منتج مطابق للمواصفات بكفاءة عالية، مشددةً على ضرورة التقيد بإنتاج وتداول الأسمدة، بتطبيق نظام الزراعة العضوية

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ونظام الأسمدة ومحسنات التربة المعمول به في دول مجلس التعاون الخليجية.

وأضافت الوزارة أن تطبيق هذه الأنظمة يأتي لضمان تطبيق الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الجيدة، وترشيد استخدام الأسمدة الكيمياوية، وزيادة استخدام الأسمدة العضوية؛ ما يحسن خواص التربة وخصوبتها، فتتحسن قدرتها على الاحتفاظ بمياه الري.

وأشارت إلى أنه لا يسمح بإنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة في الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالإمكان الحصول على معلومات عن الأسمدة المُنتجة من هذه المصانع من خلال الرابط التالي اضغط هنا