حادث مروّع ينهي حياة 8 أشخاص من عائلة واحدة بالباحة

لقي ثمانية أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، اليوم الاثنين، في حادث مروري مروِّع، نتج عن اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى، وجهًا لوجه، بمنطقة الباحة.

وفيما باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث؛ تمكن الدفاع المدني من فكّ احتجاز العائلة من داخل السيارة التي كانت تقلهم، حيث كان أفرادها محتجزين تحت الركام.

من جانبه؛ صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني بأن بلاغًا ورد عن حادث تصادم بين سيارتين، في تمام الساعة 14:00 اليوم، الاثنين، ووجود عدد من الاصابات، وعلى الفور؛ تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من إسعاف وزارة الصحة والقائد الميداني يحيى السياسي.

وتابع الزهراني: عند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود 10 إصابات، حيث تم فرز الإصابات وتمثلت بإصابتين حرجتين، تم التعامل معهما إسعافيًا ونقلهما إلى مستشفى المخواة العام، فيما عثر على ثمانية حالات وفاة بالموقع ما بين رجال ونساء وطفلة.

واختتم الزهراني حديثه سائلًا الله الشفاء للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.