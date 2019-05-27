السعودية اليوم / إحباط محاولة تسلل للميلشيا في مدينة الحديدة اليمنية



الحديدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش الوطني اليمني كسرت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وسط المدينة.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، وإجبار من تبقوا منهم على الفرار.

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19:49ت م

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