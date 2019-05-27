السعودية اليوم / إمارة مكة المكرمة تدعو المواطنين والمقيمين إلى اختيار الأوقات المناسبة أثناء العمرة



مكة المكرمة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

دعت إمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام في أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرّمة.

// انتهى //

19:47ت م

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