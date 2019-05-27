السعودية اليوم / اليمن تشارك بالدورة الأولى للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي



نيروبي 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

تشارك اليمن في أعمال اجتماعات الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 27 حتى 31 مايو الحالي، بعنوان "الابتكارات من أجل حياة أفضل".

ويمثل اليمن وفد برئاسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق اليمني الدكتور محمد ثابت، وذلك ضمن 3 آلاف شخصية حكومية ومختصة في مجال التنمية المستدامة بقطاع الإسكان مشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي.

ويشارك القطاع الخاص اليمني ممثلاً بشركة إنماء للتطوير العقاري والشركة العقارية الرائدة الحديثة في تلك الاجتماعات وتنظيم المعرض المشترك مع وزارة الأشغال العامة والطرق اليمنية لتسليط الضوء على جهود التنمية الإسكانية في اليمن.

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19:45ت م

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