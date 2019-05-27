السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تلتقي وفدًا امميًا



بيروت 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

التقت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت وفدًا من بعثة الامم المتحدة لتقييم الاحتياجات الانتخابية للبنان ضم كلا من ريشارد غي، لويس بيطانزو وناثان دالتو.

وجرى خلال اللقاء بحث الامكانيات التي يمكن ان توفرها الامم المتحدة من خلال مشاريعها في لبنان لدعم المؤسسات والمديريات والبلديات التابعة للوزارة.

// انتهى //

19:22ت م

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