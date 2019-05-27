

الرياض 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.

وأثنى معالي وزير التعليم على الجهود التي بُذلت وتبذل في إدارات التعليم من أجل ما يحقق العناية بالعمل التعليمي والتربوي وتطويره، وتترك الأثر المبارك بإذن الله للأجيال القادمة، معرباً عن شكره وتقديره لمديري التعليم كافة الذين انتهت فترة تكليفهم, مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم والإسهام في خدمة أبناء وبنات وطننا.

وفي ذات السياق نصت قرارات معالي الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام، ولمعرفة الأسماء يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة.

// انتهى //

19:16ت م

0161





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير التعليم يصدر قراراتٍ بتمديد ونقل وتكليف عددٍ من مديري التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.