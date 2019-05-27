السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 13 مهاجرًا غير شرعي جنوب شرق البلاد



تونس 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

أوقفت قوات الأمن التونسي 13 مهاجرًا غير شرعي بسواحل محافظة صفاقس جنوب شرق تونس كانوا بصدد الإعداد لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وافاد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الجبابلي انه تم إحالة المتورطين في عملية الهجرة الغير شرعية على الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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18:28ت م

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