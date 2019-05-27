

جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكة المكرمة اليوم، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الايسيسكو" الدكتور سالم المالك، وذلك على هامش مؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي.

وقدم الدكتور العثيمين التهنئة للدكتور المالك بانتخابه مديراً عاماً للإيسيسكو، كما قدّم له دعمه الشخصي ومؤازرة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاح مهمته.

وبحث الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون بين الدول الأعضاء.

// انتهى //

18:11ت م

0157





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي المدير العام للإيسيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.