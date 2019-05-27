السعودية اليوم / لجنة أصدقاء المرضى برفحاء تنظم برنامج " معاً نمشي "



رفحاء 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

تنظم لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً برنامج " معاً نمشي ".

وأوضحت اللجنة المنظمة أن البرنامج مخصص للنساء فقط، وسيقام في حديقة الملك فهد بجوار مستشفى رفحاء المركزي من الساعة 10 وحتى الساعة 11 مساءً.

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18:10ت م

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