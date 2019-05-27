السعودية اليوم / كلية التقنية للبنات بعرعر تنفذ ورشة عن الإعلام الاجتماعي



عرعر 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

نفذت كلية التقنية للبنات بعرعر، أمس، ورشة عمل عن "الإعلام الاجتماعي"، استهدفت مدربات الكلية.

وتهدف الورشة التي تستمر لمدة ثلاث أيام إلى التعريف بالإعلام الاجتماعي وخصائصه، وكيفية استخدامه وطرق تطويره، بالإضافة للتدريب على مهارات كتابة محتوى الإعلام وتوظف الوسائل المساعدة في صناعة المحتوى الشخصي.

// انتهى //

18:10ت م

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