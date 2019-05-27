السعودية اليوم / 10 آلاف حاوية تعمل بنظام المتابعة الذكي في مكة



مكة المكرمة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

جندت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة الخدمات جميع إمكانياتها وطاقاتها المادية والبشرية لتنفيذ خططها خلال موسم رمضان لهذا العام وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين في مجال النظافة والإصحاح البيئي.

وأوضح مساعد مدير عام إدارة النظافة المهندس عاطف الحكمي أن إدارة النظافة استخدمت وسائل حديثة ومتطورة لرصد البلاغات الواردة ليتم تمريرها للمقاولين ومعالجتها بشكل فوري، ويتم رفع النفايات وتوزيع العاملين في الأحياء والشوارع ومواقف الباصات والطرق المؤدية للمنطقة المركزية حيث يتم تقسيم عدد من العمالة للتواجد في كل شارع مع مراعاة أوقات ذروة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتلافي تعطيل الحركة المرورية.

وأفاد الحكمي أن المنطقة المركزية توجد بها فرق مزودة بعربات متنقلة لجمع النفايات ونقلها، وهذه العربات مزودة بشرائح الكترونية تعمل وفق نظام المتابعة الذكي الذي يخطر المركز الخاص بالمتابعة بإفراغ الحاوية في المكان المخصص وخلال فترة زمنية محددة، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 10 آلاف حاوية بمكة مزودة ببرنامج المتابعة الذكي.

وأبان أنه يتم تصنيف النفايات بحسب اللائحة التنفيذية المقررة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمخالفات الصلبة، وتصنف النفايات الصلبة إلى ثمانية أصناف، حيث يستقبل المردم العام جميع أنواع المخلفات منها المخلفات العضوية ومخلفات البناء والهدم والمخلفات الصلبة مثل الاشجار ومخلفات الأثاث المنزلي وجميع النفايات الواردة للمردم ليتم طمرها صحياً في مكة.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسير وفق الخطة الموضوعة في جميع أعمالها خلال هذا الشهر الكريم وقد تم تكثيف الأعمال واستنفار الطاقات لتنفيذ الخطة على الوجه المطلوب خاصة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وقرب إجازة عيد الفطر المبارك.

// انتهى //

18:09ت م

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