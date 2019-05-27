السعودية اليوم / العثيمين يبحث وضع الأقليات المسلمة في كمبوديا



جدة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكة المكرمة اليوم، وزير المهمات الخاصة ومستشار رئيس الوزراء في كمبوديا، عثمان حسن، وذلك على هامش مؤتمر "قيم الوسطية والاعتدال"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض وضع الأقليات المسلمة في كمبوديا، مشيداً بحالة التعايش والوئام بين مختلف الأديان داخل المجتمع الكمبودي.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد شاركت هذا الشهر في حفل الإفطار الذي أقامه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين لنحو 5 آلاف مسلم في بلاده.

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18:09ت م

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