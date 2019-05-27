السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يبحث مع سفير أستراليا لدى المملكة الترتيبات اللازمة في موسم حج هذا العام



مكة المكرمة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

بحث معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مع سفير أستراليا لدى المملكة رضوان جدوت الترتيبات والاستعدادات اللازمة لحجاج أستراليا لهذا العام 1440هـ، وذلك خلال اللقاء الذي عقده معاليه بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، بحضور المدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، بما تكفل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والوقار.

من جانبه، أشاد السفير الأسترالي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله -، والتسهيلات الكبيرة والخدمات التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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18:09ت م

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