أسماء مديري التعليم المكلفين والمجدد لهم في الإدارات التعليمية

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.

وأثنى وزير التعليم على الجهود التي بُذلت وتبذل في إدارات التعليم من أجل ما يحقق العناية بالعمل التعليمي والتربوي وتطويره، وتترك الأثر المبارك بإذن الله للأجيال القادمة، معرباً عن شكره وتقديره لمديري التعليم كافة الذين انتهت فترة تكليفهم, مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم والإسهام في خدمة أبناء وبنات وطننا.

وفي ذات السياق نصت قرارات الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام، ولمعرفة الأسماء يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة.

وتنشر متابعات الخليج 365 فيما يلي أسماء مديري التعليم المكلفين والمجدد تكليفهم في عدد من الإدارات التعليمية.

وقد جاءت الأسماء كما يلي:

عبدالله بن أحمد دخيل الثقفي، منطقة مكة المكرمة

عبدالله بن حمد السبيعي، محافظة الدوادمي

ناصر بن عبدالله العبدالكريم، منطقة المدينة المنورة

سليمان بن عبدالله الخمشي، محافظة الغاط

حمد بن ناصر الوهيبي، منطقة الرياض

نايف سلطان الهاجري، محافظة بيشة

إبراهيم بن حسين العمري، منطقة تبوك

زكي بن رزيق الحازمي، محافظة الليث

صالح بن عبدالله الجاسر، منطقة القصيم

محمد بن سليمان الفريح، محافظة عنيزة

ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، منطقة نجران

سعيد بن هباش الوادعي، محافظة ظهران الجنوب

عثمان بن إبراهيم العثمان، منطقة الحدود الشمالية

د. أحمد بن خضران العمري، محافظة وادي الدواسر

د. سعيد بن عبدالله الغامدي، منطقة الجوف

إبراهيم بن عبدالله القاضي، محافظة العلا

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د. عبدالخالق بن حنش الزهراني، منطقة الباحة

د. خالد بن عبدالله العتيبي، محافظة الخرج

عبدالله بن عبدالرحمن الشهري، محافظة النماص

علي بن محمد الجالوق، محافظة المخواة

عايض بن نافع الرحيلي، محافظة حفر الباطن

د. صالح بن محمد الربيعة، محافظة المجمعة

طلال بن مبارك الحربي، محافظة الطائف

د. محمد بن عبدالله الثبيتي، محافظة القريات

سعيد بن مساعد الزهراني، محافظة عفيف

د. خالد بن محمد الشبانة، محافظة شقراء

د. خالد بن راجح الراجح، محافظة البكيرية

سعود بن ناصر العثمان، محافظة حوطة بني تميم والحريق

محمد بن علي القحطاني، محافظة المهد

د محمد بن إبراهيم آل مغيرة، محافظة الأفلاج

منصور بن عبدالله بن شريم، محافظة محايل عسير

محمد بن عبدالله الطريقي، محافظة الزلفي

سليمان بن عبدالله العطيس، محافظة الرس

إبراهيم بن يحيى كدوان، محافظة رجال المع

محمد بن إبراهيم الزاحمي، محافظة القنفذة

د. محمد بن عبدالله العقيبي، محافظة ينبع

ضيف الله بن علي الحازمي، محافظة صبيا